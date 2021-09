O referenciado de hoje na lista de lembranças é o cidadão Francisco Cordeiro de Oliveira, antigo comerciante do ramo de farmácia, a tradicional Drogaria Rio Grande, uma das maiores da região, uma farmácia que tomava um quarteirão de ponta a outra das ruas coronel Vicente Saboia a Praça Getúlio Vargas, com estoque incontrolável de medicamentos.

Natural da cidade de Patu, onde ali começou com o ramo de farmácia, nascido em 04 de outubro de 1934, veio para Mossoró, onde permaneceu no mesmo ramo de farmácia como sócio do senhor Cícero Gabriel Rodrigues e Cia., sendo que logo mais comprou a parte de seu Cícero e se tornou majoritário da empresa e, como tal, resolveu estender as atividades, iniciando seu pretenso projeto com a reforma total do prédio.

Francisco Cordeiro de Oliveira, o Chichico, como era conhecido de todos, dentro de suas possiblidade foi se firmando no comércio de farmácia, conquistando amizades em todos os setores da sociedade, desde o futebol, que ele gostava muito, até outros setores, em razão de que aumentou o relacionamento dentre os membros da sociedade, em especial com os demais comerciantes, entre os preferidos e considerados grandes negociantes da época, Tarcílio Viana Dutra, Carlito Lima, Zé de Abrão, Cesar Leite.

Foi presidente da ACDP, Associação Cultural e Desportiva Potiguar, que na época marcou excelente posição na categoria, fez parte da Maçonaria, Loja Maçônica 24 de Junho, a centenária loja maçônica. Posteriormente foi presidente do Rotary Clube de Mossoró, fechando o cerco de grandes amizades que vieram a somar no seu fatídico destino.

É que Chichico, numa de suas viagens a Natal com sua esposa Maristela Leite de Oliveira, sofreram um acidente automobilístico onde os dois faleceram, no ano de 1983, e daí por diante assumiu o destino da Drogaria Rio Grande seu filho Júnior, que durou alguns anos de atividades.

Chichico chegou a ser homenageado pela ACDP, pelos relevantes serviços prestados à sociedade esportiva, muito merecidamente essa homenagem.