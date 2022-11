Chegou a hora! Brasil estreia na Copa do Mundo contra a Sérvia

A Copa do Mundo FIFA Qatar 2022 terá início para o maior vencedor do torneio. Após quatro anos e meio de espera, a Seleção Brasileira enfrenta a Sérvia, nesta quinta-feira (24), às 16 horas (horário de Brasília), no Lusail Stadium, em Doha. Único país com cinco conquistas, o time canarinho vai em busca da tão sonhada sexta estrela.

O jogo marca um feito para o técnico Tite. No cargo desde junho de 2016, o técnico vai comandar a Seleção Brasileira pela segunda copa consecutiva. Diferente da Copa do Mundo FIFA Rússia 2018, quando assumiu no meio das Eliminatórias, dessa vez o treinador pôde fazer todo o ciclo do mundial.

Brasil x Gana – Amistoso da Seleção Brasileira em Le Havre

Créditos: Lucas Figueiredo/CBF

Na entrevista coletiva antes da partida, o treinador comparou os dois momentos e disse que se sente mais preparado para o Mundial que há quatro anos atrás.

“O Brasil tem uma tradição muito forte e tem o gosto pelo futebol. É uma paixão. Eu tenho consciência disso. Primeiro porque tenho a paz de fazer início, meio e fim. É uma chance maior de sucesso porque eu acredito no processo. Da outra vez foi um estágio de reação. Eu recebi uma mensagem do Abel (Braga), técnico campeão do mundo, igual ao Autuori, igual a outros tantos técnicos. Quis o destino que eu estivesse aqui”, explicou o treinador.

“Eu lembrei da minha primeira coletiva. Hoje é menor (o nervosismo). Faço as minhas palavras as do Thiago. O aprendizado pode ser teórico, mas ele é prático. Estou mais leve e mais em paz. Estou mais Adenor”, complementou.

Em seis anos de trabalho, Tite tem números positivos à frente da Seleção. São 76 jogos, com 58 vitórias, 13 empates e 5 derrotas. Após a Copa do Mundo FIFA Rússia 2018, foram 38 vitórias, 9 empates e 3 derrotas em 50 confrontos.

Treino da Seleção Brasileira no centro de treinamento em Doha. Thiago Silva

Créditos: Lucas Figueiredo/CBF

O Mundial do Catar é uma novidade para 16 dos 26 convocados pelo treinador. Já para outros atletas o torneio é uma realidade conhecida. Capitão para o jogo contra a Sérvia, Thiago Silva disputará a sua quarta Copa do Mundo e diz que vive um dos melhores momentos na carreira.

“Hoje eu sou um cara mais preparado. Às vezes você precisa bater a cara na parede para aprender. Não adianta o professor explicar. Você precisa arranhar a cara para aprender. Sou um cara hoje melhor preparado para esse momento”, disse o jogador, que depois complementou.

“Estou aproveitando essa minha melhor versão possível, meu melhor Thiago Silva, um dos melhores momentos da minha carreira”, finalizou.

Fonte: CBF