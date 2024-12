Chefe de facção criminosa morre em operação policial na Praia de Pipa

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, nesta quarta-feira (18), resultou na morte de um dos chefes de uma facção criminosa que atuava na Praia de Pipa, em Tibau do Sul.

Dois homens foram alvos da operação. Um deles, apontado como responsável pela distribuição de drogas e por decisões do chamado “tribunal do crime”, foi encontrado em Pipa.

Segundo a polícia, durante a abordagem, ele reagiu atirando contra os policiais, que revidaram. O suspeito foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Com ele, foram apreendidos três coletes balísticos, duas pistolas, 515 trouxinhas de maconha, 49 papelotes de cocaína, dois quilos de pasta base de cocaína, comprimidos de ecstasy, micropontos de LSD, porções de MD, frascos de lança-perfume, balanças de precisão e outros materiais.

O segundo alvo da operação já estava preso na Paraíba desde novembro, após um confronto com a polícia. Ele é investigado por tráfico de drogas e associação criminosa.

De acordo com as investigações, ele era o principal aliado de Edielson Francisco da Costa, conhecido como “Baratinha”, que morreu na terça-feira (17) em decorrência de ferimentos sofridos no confronto.

A Polícia Civil informou que a operação já prendeu 86 investigados, cumpriu 29 mandados de prisão e apreendeu armas, munições e drogas. As investigações continuam para identificar outros envolvidos nos crimes praticados na região.