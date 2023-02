Chat GPT – oportunidades e desafios para educação

O ano letivo de 2023 inicia-se com um novo desafio para educadores: o Chat GPT (Generative Pre-Trained Transformer). A ferramenta de inteligência artificial (IA) gratuita e acessível surpreendeu todo o mundo no final de 2022 e imediatamente se tornou um fenômeno global. Neste artigo, vamos mostrar os desafios e oportunidades que software traz para a área da educação. Confira!

Criado pela empresa Open AI nos Estados Unidos, tendo o bilionário Elon Musk como cofundador, o aplicativo tem assustado muita gente mundo a fora.

Os robôs do sistema criam argumentos sobre qualquer assunto, escrevem redações, fazem resumos, resolvem exercícios de matemática, traduzem idiomas e respondem a perguntas variadas, entre outras funções.

Em alguns centros de ensino a utilização do aplicativo foi proibida. A cidade de Nova York bloqueou o acesso à ferramenta em todas as escolas públicas. A Universidade Sciences Po, na França, também proibiu o uso do Chat GPT para evitar plágio e fraudes.

Tamanha proximidade com o comportamento humano choca e preocupa integrantes de diversos setores, incluindo a área educacional. Nesse sentido, a ferramenta tem provocado polêmicas, que vão além das divergências de ideias.

Em poucos segundos, os robôs formam opinião sobre temas sensíveis como política, sexo e religião.

A aposta revolucionária tem causado apreensão em especialistas no mundo todo pelos impactos negativos. Por isso, com mais de um milhão de usuários, para não perder e conquistar mais adeptos, a empresa anunciou, em 1º de fevereiro, um mecanismo que diferencia escritos por seres humanos daqueles reproduzidos por robôs.

Impactos do aplicativo na educação

Na prática o que tira o sossego dos professores é que o app (aplicativo) utiliza algoritmos de Machine Learning que aprendem e se aprimoram com as demandas que são feitas, tornando, gradativamente, a iteração humana mais natural e realista. Dessa forma, os alunos têm a opção de conversar, escrever poemas e debater assuntos, sem nenhum esforço ou trabalho de pesquisa.

É possível inclusive especificar a quantidade de linhas de um texto, o formato, o assunto que deve ser abordado. Além disso, cada resposta será única e mais “perfeita” que a anterior. Tudo isso formulado em poucos segundos.

Historicamente houve sempre o aproveitamento das ferramentas tecnológicas dentro e fora das salas de aula, mas o desafio é fazer os estudantes desenvolverem reflexões complexas e entenderem que o ato de escrever, de próprio punho, uma redação é algo ligado ao próprio desenvolvimento como cidadão.

O Chat GPT, nesse sentido, pode atuar como uma ferramenta complementar, para ampliar o repertório de argumentação, por exemplo.

Desigualdade

Há diversas vertentes quando se fala em impactos do Chat GPT na educação. Entre elas, está a constante desvantagem de alunos de baixa renda, que não têm acesso às mesmas tecnologias que os de famílias abastadas têm. Além disso, as crianças são nativas digitais e ficam cientes das novas tecnologias e começam a usá-las muito mais cedo do que os educadores podem começar a entendê-las.

Essa discrepância de tempo entre alunos e professores também é um desafio para que os alunos se desenvolvam e explorem suas habilidades.

Em entrevista, o CEO e fundador da Educa, Jaime Ribeiro afirmou que os educadores, no geral, se sentem divididos sobre a impacto dessa nova tecnologia no modelo de educação atual, que em grande parte, é moldado pela avaliação do resultado e não pelo processo.

“Questões de múltiplas escolhas perdem o sentido, já que a IA consegue respondê-las. Isso impacta a maioria das provas e simulados, em especial os que são realizados online”, pontuou.

O ano letivo ainda nem começou, mas o polêmico Chat GPT certamente será assunto em nas diretorias das escolas no Brasil e no mundo.

Como acessar o Chat GPT?

Para acessar o Chat GPT, basta entrar no site oficial da ferramenta, criar uma conta utilizando um endereço de e-mail e senha ou, até mesmo, utilizando um e-mail já logado no seu computador. Em alguns casos, não será possível acessar tão rapidamente a ferramenta, porque, segundo o próprio site, o Chat GPT está recebendo muitos acessos simultâneos. Se isso ocorrer, é possível tentar entrar novamente depois de um tempo ou esperar um pouco e recarregar a página.