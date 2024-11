Chapa 10 vence eleições e assume a liderança da seccional da OAB-RN com forte representatividade do interior

Em uma eleição marcada pelo pioneirismo da eleição virtual, a chapa 10 sai vencedora com 3.558 votos, seguida pela chapa 20, encabeçada pela advogada Rossana com 2.894 e em terceiro lugar, a chapa 30, com o advogado Fernandes Braga à frente, com 577 votos. Estiveram aptos a votar 8.379 advogados e advogadas, 8.295 votantes e 1.084 abstenções.

A campanha da chapa 10 foi marcada pelas discussões acerca da valorização da advocacia potiguar, a Chapa 10 saiu vitoriosa e irá comandar a Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Norte (OAB-RN) no triênio 2025-2027. Liderada por Carlos Kelsen como presidente e Bárbara Paloma como vice-presidente, a chapa destacou-se pelas propostas , ressaltando os eixos l: prerrogativas, acesso à justiça, honorários, jovem advocacia, interiorização, mulher advogada/inclusão, educação continuada e inovações.

A presença de Bárbara Paloma, ex-presidente da subseção de Mossoró, e mais 12 representantes do interior reforça a representatividade do interior no comando da Ordem, um dos principais compromissos assumidos pela Chapa 10.

“Essa vitória é de toda a advocacia potiguar, especialmente daqueles que sentiam a necessidade de uma OAB inclusiva e presente em cada canto do nosso estado. Vamos trabalhar para honrar essa confiança, com uma gestão que escuta, acolhe e valoriza todos os advogados e advogadas”, declarou Carlos Kelsen, presidente eleito.

A nova diretoria assume com a missão de fortalecer a advocacia, garantindo avançar na melhoria das condições de trabalho, promovendo capacitações e defendendo os direitos dos profissionais. Entre os compromissos estão a ampliação dos serviços oferecidos às subseções do interior, o incentivo à qualificação contínua e a modernização das estruturas da OAB-RN.

‘É com imensa gratidão que recebo a confiança da advocacia potiguar. Como primeira mulher a presidir a OAB Mossoró e agora eleita vice-presidente da OAB RN, reafirmo meu compromisso de lutar por uma gestão forte, representativa e unida, que valorize cada advogado e advogada e promova o protagonismo feminino em nossa classe. Juntos, construiremos uma advocacia mais forte”, afirma Bárbara Paloma.

A posse da nova diretoria está prevista para janeiro de 2025, marcando o início de uma gestão que promete ser participativa, inovadora e comprometida com as necessidades reais da advocacia potiguar.