Champions começa a definir últimos times da fase de grupos; veja confrontos

O Panathinaikos, que precisa reverter na Grécia diante do Braga, conta com Willian Arão e Bernard. Outros brasileiros em destaque são André Ramalho, do PSV, e Tetê, do Galatasaray.

Veja os times já garantidos na fase de grupos e os potes do sorteio:

Pote 1

Manchester City

Sevilla

Barcelona

Napoli

Bayern de Munique

Paris Saint-Germain

Benfica

Feyenoord

Pote 2

Real Madrid

Manchester United

Inter de Milão

Borussia Dortmund

Atlético de Madrid

RB Leipzig

Porto

Arsenal

Pote 3

Shakhtar Donetsk

RB Salzburg

Milan

Lazio

Estrela Vermelha

Pote 3 ou 4

Real Sociedad

Celtic

Pote 4