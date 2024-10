CFF da ALRN aprova projetos que tratam de revisão salarial dos servidores estaduais

Os membros da Comissão de Fiscalização e Finanças (CFF) da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte reuniram-se nesta quarta-feira (16) quando aprovaram à unanimidade duas matérias de iniciativa do Governo do Estado. A primeira dispõe sobre as diretrizes de política salarial para os servidores públicos do poder executivo e militares do Estado do Rio Grande do Norte.

“A aprovação deste Projeto de Lei Complementar torna-se essencial para garantir uma política salarial que não apenas valorize os servidores, mas também contribua para a eficiência e a qualidade dos serviços públicos prestados à população do Estado do Rio Grande do Norte”, justificou o relator Luiz Eduardo (SDD).

Outro projeto aprovado dispõe sobre a revisão salarial dos servidores públicos estaduais da administração direta e indireta do Poder Executivo do RN. A matéria segue sua tramitação normal até chegar ao plenário para apreciação e aprovação dos parlamentares.