Cesta Básica segue tendência de aumento no final do ano, mostra pesquisa feita pela Ufersa

O Índice da Cesta Básica Essencial (ICBE), calculado pela UFERSA, registrou alta em novembro de 2024 em quatro cidades analisadas, com média de aumento superior a 3,4%. O avanço foi impulsionado pelos preços da carne bovina, óleo de soja e tomate, devido a fatores como baixa oferta, aumento das exportações e fim de safras.

Em Mossoró, a alta de 5,7% em outubro, com cesta média de R$ 522,70 e aumento acumulado de 9,3% em 12 meses. A Zona Sul apresentou o maior custo (R$ 541,99), e a Zona Norte, o menor (R$ 495,12). Os itens com maiores aumentos foram tomate, óleo de soja e carne bovina, enquanto leite, farinha e açúcar tiveram as maiores quedas.

Na cidade de Angicos, em novembro, a cesta subiu 3,1% (R$ 500,20), mas apresentou retração de -9,7% nos últimos 12 meses. Itens em alta: óleo de soja, banana e pão francês. Em queda: tomate, arroz e açúcar.

Já em Caraúbas, registra-se a segunda alta consecutiva, 1,6% em novembro (R$ 530,54). O acumulado do ano foi de 7,4%, mas nos últimos 12 meses houve redução de -4,1%. Destaques de alta: tomate, óleo de soja e margarina. Queda: arroz, banana e leite integral.

A cidade de Pau dos Ferros acumula o terceiro aumento consecutivo, 3,0% em novembro (R$ 499,45). O acumulado de 2024 foi de 14,5%, mas houve retração de -6,2% em 12 meses. Maiores altas: tomate, óleo de soja e margarina. Maiores quedas: banana, feijão e leite integral.

Esses resultados são referentes ao Boletim ICBE do mês de novembro de 2024, projeto de extensão do Laboratório de Engenharia Econômica (LECON) do curso de Engenharia de Produção da Ufersa que realiza o levantamento nos municípios onde a universidade está presente. O levantamento é coordenado em Mossoró pelos professores Dr. Thiago Costa e Dr.ᵃ Cristiane Tabosa, em Angicos pelo professor Dr. José Alderir, em Caraúbas, pelo professor Dr. Fabiano Dantas e em Pau dos Ferros pelo professor Dr. Anderson Lemos.