Cerimônia abre oficialmente XXIII Jogos Escolares de Mossoró

A edição 2022 dos Jogos Escolares de Mossoró (JEMs) foi aberta oficialmente na manhã desta sexta-feira (11). A cerimônia aconteceu no Ginásio de Esporte Pedro Ciarlini e contou com a presença do prefeito Allyson Bezerra; da secretária municipal da Educação, Hubeônia Alencar; do secretário municipal de Esporte, Júnior Xavier; e alunos das redes pública e privada na cidade.

Os JEMs retornam após dois anos em virtude das restrições sanitárias provocadas pela pandemia da Covid-19. A titular da SME destacou o retorno da competição. “É um grande evento envolvendo mais de duas mil e quinhentas pessoas e está sendo muito simbólico essa retomada após dois anos de pandemia. A competição tem o objetivo de promover a convivência entre os jovens e a interação das escolas de todo o município de Mossoró”.

O prefeito Allyson Bezerra enalteceu a parceria das secretarias de Educação e Esporte na realização dos jogos e frisou que é um evento de referência. “É um evento importantíssimo que envolve a Rede Municipal de Ensino realizado pela Secretaria de Educação do nosso município, em parceria com a Secretaria de Esporte. Os jogos municipais é uma espécie de Olimpíadas para os nossos jovens”, disse o prefeito ressaltando que o esporte também é uma política pública.

“É importante que a criança, além da grade curricular, tenha outra atividade, seja artística, cultural, tecnológica, de esporte, porque ajuda a manter essa criança ligada diretamente à escola. Os Jogos Escolares tem também esse objetivo de permanência de nosso estudante de forma ativa nas nossas escolas”.

Os jogos escolares serão disputados entre os dias 11 e 21 deste mês, mas o representante da Comissão Organizadora dos JMEs, Hélio Oliveira, informou que, por conta do alto número de inscritos, algumas modalidades terão seu encerramento após esse dia. “Os jogos estão previstos para ocorrerem até o próximo dia 21, mas por conta de algumas modalidades terem recebido muitas inscrições, precisarão passar desse dia exatamente da quantidade de equipes inscritas”.

Os JEMs em 2022 terão a disputa de 10 modalidades. São elas: Atletismo, Basquete, Futebol, Futsal, Handebol, Voleibol Indoor, Voleibol de Praia, Karatê, Xadrez e Badminton), nas categorias Mirim, Infantil e Juvenil. Os jogos serão realizados em diferentes espaços do município. Participarão dos jogos 72 escolas, sendo 25 da rede municipal, 27 da estadual, 19 da rede particular, além de uma federal (IFRN).

A primeira disputa dos JEMs acontece nesta sexta-feira (11), às 13h, no Ginásio Pedro Ciarlini, quando as equipes de Voleibol Indoor iniciam a competição. Os jogos da modalidade seguem nos dias 12, 15, 16, 17, 18 e 19, com partidas começando, em geral, às 7h45.

Na segunda-feira (14), tem início a modalidade Futsal, com jogos no Ginásio Pedro Ciarlini a partir das 7h15. As partidas de Handebol também começam na segunda, a partir das 7h15, no Colégio Diocesano Santa Luzia, escola que também sediará os jogos de Basquete, que começam na segunda, às 11h30.

Ainda na segunda-feira (14), os estudantes inscritos na modalidade Xadrez estarão reunidos para a disputa, a partir das 8h, na Escola Municipal Maurício Fernandes. As partidas da modalidade Futebol começam a ser disputadas na terça-feira (15), no Estádio Manoel Leonardo Nogueira (Nogueirão), a partir das 14h15.

O Nogueirão também será palco das provas de pista e de campo da modalidade Atletismo, a partir do dia 15, com a competição sempre iniciando às 8h. No dia 18, serão promovidos, no Colégio Mater Christi, os jogos de Badminton, pela manhã e à tarde. Já as equipes inscritas na modalidade Voleibol de Praia irão competir no Campus Central da Universidade do Estado do RN (UERN), entre os dias 19 e 24 deste mês.

