CER TIBAU proporciona momento de lazer para os usuários, para conscientização sobre o autismo

O “Abril Azul” é uma campanha anual mundial voltada para a conscientização sobre o autismo. Durante a programação do evento, o Centro Especializado em Reabilitação de Tibau (CER), promoveu um momento especial de lazer para os seus pacientes. A atividade aconteceu no Aquapark Restaurante Jucelino.

A finalidade do evento era proporcionar um dia de diversão para os pacientes com autismo e familiares, além de divulgar informações importantes sobre a doença. O CER também aproveitou a ocasião para incentivar a inclusão social e combater o preconceito.

O local se mostrou um lugar ideal para o momento de lazer, com suas piscinas, tobogãs, e outras atrações. Os pacientes do CER puderam se divertir e interagir com outras pessoas, além de praticar atividades físicas e se refrescar no calor.

Além dos tratamentos convencionais, é necessário incluir momentos de lazer e diversão na rotina dos pacientes, pois ajuda no desenvolvimento social e emocional.