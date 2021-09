Centro de Vigilância faz recomendação de prevenção contra vriante Delta em Mossoró

Após notificação do registro de quatro casos confirmados da nova variante Delta em Mossoró, o Centro de Informação Estratégica de Vigilância em Saúde (CIEVS), da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), emitiu nota orientando sobre os procedimentos e cuidados a serem adotados. As recomendações são para reforço na fiscalização e intensificação de medidas de prevenção no município.

De acordo com a investigação do CIEVS, os quatro casos identificados aconteceram por transmissão dentro do município. Entre os pacientes, um adulto está vacinado e dois jovens não vacinados. O quarto caso é um paciente totalmente imunizado. Segundo o CIEVS, esse paciente tem histórico de viagem a Campina Grande-PB.

Dados do CIEVS confirmam que mesmo com a imunização completa é possível contrair a nova variante da Covid-19. De acordo com a secretária de Saúde, Morgana Dantas, o setor responsável pelo monitoramento e controle da Covid continua vigilante e mantendo a população sempre orientada sobre a situação da Covid no município.

Recomendações: