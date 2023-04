Centro de Velório Glicéria da Silva será inaugurado neste sábado (29) em Tibau

O local contará com uma estrutura moderna e apropriada para proporcionar conforto e acolhimento para as famílias, o espaço terá sala de velório, banheiros, cozinha e estacionamento, e está localizado ao lado do cemitério São Sebastião.

A inauguração acontecerá às 16h, com um encontro religioso, e contará com a presença de autoridades e lideranças locais. A população de Tibau está convidada a participar da cerimônia e conhecer o novo espaço.