Centro de Reabilitação inaugura novo espaço para atividades terapêuticas

Nesta segunda-feira (18) o Centro Estadual de Reabilitação e Atenção Ambulatorial Especializada (CERAE/RN) inaugurou oficialmente as obras de reforma e acessibilidade em sua estrutura física, com investimentos federais da Rede da Pessoa com Deficiência.

Um dos espaços contemplados é a piscina, ocupando uma área de 242,92m² e volume de 200m³ de água aquecida, sendo o local adequado para as atividades terapêuticas e esportivas para as pessoas com deficiências assistidas pelo CERAE, sejam eles crianças, adolescentes, adultos e cadeirantes, em atividades de hidroterapia e natação terapêutica.