Centrais do Cidadão de Mossoró realizaram mais de 60 mil atendimentos do início deste ano até o final de outubro

Com duas unidades de atendimentos, uma localizada no Terminal Rodoviário Diran Ramos do Amaral e a outra no Shopping Estação, as Centrais do Cidadão de Mossoró atenderam de janeiro até o final de outubro deste ano 62.192 pessoas em diversos segmentos.

Capitaneados pelos serviços do Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP/RN) com 34.683 atendimentos, as Centrais do Cidadão se constituem em um importante equipamento do Governo do Estado do Rio Grande do Norte e na região Oeste do RN têm unidades também em Areia Branca, Alexandria, Apodi, Assú, Caraúbas e Pau dos Ferros.

Nas Central do Cidadão localizada no Estação Shopping, no centro de Mossoró, onde foram realizados 35.099 atendimentos entre janeiro e outubro, o usuário pode obter atendimentos do Sistema Nacional de Emprego (SINE), do Tribunal Regional Eleitoral (TER), orientações e emissões de Carteira de Trabalho, além do ITEP com emissão de Carteiras de Identidade e outros serviços.

“Essa quantidade tão relevante mostra um atendimento eficiente das nossas Centrais do Cidadão, contribuindo significativamente para qualidade de vida dos mossoroenses”. Diz Diolenice de Morais, diretora.

Na Central do Cidadão do Terminal Rodoviário, com 27.093 atendimentos entre janeiro e outubro, também são encontrados os serviços mencionados, além de unidades da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN), da Datanorte Cia de Processamento de Dados do Rio Grande do Norte (Datanorte), do Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do Norte (IGARN), do Instituto de Pesos e Medidas (IPEM) e do Programa de Orientação e Proteção ao Consumidor (PROCON).

“Estes números mostram um quadro de eficiência nos serviços que ofertamos à população. Estamos sempre incrementando as nossas instalações para melhor servir e buscando nos aproximar cada vez mais de quem necessita dos nossos serviços.” Comenta a diretora da unidade Elaine Dantas.

Para mais informações as Centrais do Cidadão de Mossoró disponibilizam o canal no Instagram pelo link:

https://www.instagram.com/centraldocidadaooficial/

Além dos e-mails:

Central do Cidadão Rodoviária: [email protected]

Central do Cidadão Estação Shopping: [email protected]