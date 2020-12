Centrais do Cidadão de Apodi, Caicó e Pau dos Ferros têm serviços ampliados

As Centrais do Cidadão dos municípios de Caicó, Apodi e Pau dos Ferros estão com serviços presenciais ampliados a partir desta segunda-feira (30). De acordo com a Secretaria de Estado da Administração (Sead), que conduz o Programa das Centrais do Cidadão no Estado, a retomada dos atendimentos nas unidades continua sendo realizada de forma gradual e responsável, como medida preventiva da Covid-19. “Os atendimentos estão sendo regularizados à medida que conseguimos assegurar todas as condições de biossegurança nas unidades. Além disso, os agendamentos prévios continuam sendo necessários para evitar aglomerações”, ressalta o secretário-adjunto da Administração, George Câmara.

Em Caicó, a Central do Cidadão retomou os atendimentos para apoio às atividades do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep), Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran), Sistema Nacional de Emprego (Sine) e Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon).

A unidade funciona no horário das 7h às 13h. Os agendamentos para o Itep podem ser realizados no site www.centraldocidadao.rn.gov.br, enquanto que, para serviços do Sine e Procon, os agendamentos podem ser marcados presencialmente na unidade.

Com relação ao Detran, voltam a funcionar os serviços de Habilitação, Clínica Médica, Prova Teórica e Registro de Veículos. Somente após o agendamento de vistoria, é que o usuário terá acesso aos demais serviços que precisa solicitar, como abertura de processo, auditoria e emissão de CRV.

Caso a vistoria já tenha sido realizada, poderá fazer o agendamento diretamente no site www.detran.rn.gov.br, optando por “Agendamentos”, opção “Veículos”, depois escolher “Abertura de Processos”. O atendimento para dúvidas e informações seguirá acontecendo pelo WhatsApp 84 99952-5389.

Na unidade de Apodi, que já havia sido reaberta para atendimentos do Itep e Sine, serão retomados os seguintes serviços oferecidos pelo Detran: Registro de Veículos, Habilitação e Clínica médica (Psicoteste e exame oftalmológico). A unidade estava com atendimento remoto para informações e dúvidas desde a interrupção dos atendimentos presenciais.

Para agendar a retirada do Certificado de Registro do Veículo (o recibo ou CRV), entrar em contato via WhatsApp 84 99150-1101. O atendimento para dúvidas e informações segue pelo WhatsApp 84 99150 1101, de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 13h.

No município de Pau dos Ferros, onde já funcionava os serviços de Registro de Veículos oferecidos pelo Detran, a Central do Cidadão reabre agora para processos de Habilitação e Clínica Médica, os agendamentos são feitos pelo site do órgão: www.detran.rn.gov.br no horário de 7h às 13h.

Em função da pandemia da Covid-19, os usuários precisam seguir os protocolos de controle do coronavírus, como respeitar o distanciamento social, higienizar as mãos e fazer uso obrigatório de máscara. Informações adicionais sobre o funcionamento de outras unidades estão disponíveis no site da Sead: www.sead.rn.gov.br.