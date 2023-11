Censo da População em Situação de Rua do Governo do RN é destaque em evento no RS

No Encontro do Fórum Nacional das Secretárias/os de Estado da Assistência Social (Fonseas) discute dias 23 e 24/11, em Porto Alegre – RS, o 1º Censo da População em Situação de Rua do RN é citado no evento como iniciativa inovadora pelo diretor do Departamento de Proteção Social Especial do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Regis Spíndola.

Spíndola ministrou a palestra “Desafios para o atendimento à população em situação de rua” e destacou a pesquisa realizada pela SETHAS como um levantamento metodológico bem instrumentalizado, que deve ser exemplo para outros estados.

O Censo da Pop Rua do RN foi realizado entre novembro de 2021 e maio de 2022 e está disponível no site da SETHAS (www.sethas.rn.gov.br), menu Documentos, aba Publicações.

Segundo a secretária da SETHAS, Iris Oliveira, que participa da reunião, as questões em debate nestes dois dias trazem à discussão temas importantes para a reconstrução do Sistema Único de Assistência Social no país.

Na pauta do Encontro, com participação do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), temas contemporâneos estão em discussão como os efeitos dos fenômenos extremos na vida das pessoas, principalmente em situação de vulnerabilidade. Amanhã, o Painel 1 apresenta os “Desafios na atuação do SUAS na situação de calamidades públicas e de emergências”.

Hoje o Encontro, na mesa 01, discutiu o “Pacto de aprimoramento do SUAS: responsabilidades do entes federados” com a participação do secretário nacional de Assistência Social do MDS, André Quintão, da presidente do Fonseas, Cynthia Figueira Grillo e do vice-presidente do Colegiado Nacional dos Gestores Municipais de Assistência Social (Congemas), Valdiosmar Vieira Santos.

Na mesa 02, o Confinamento da política de assistência social nos estados e distrito federal foi debatido pelo diretor executivo do Fundo Nacional de Assistência Social do MDS, José Arimateia de Oliveira e do assessor técnico do Fonseas, Thauan Pastrello, além da palestra Desafios para o atendimento à população em situação de rua, proferida pelo diretor do Departamento de Proteção Social Especial /MDS, Regis Spíndola.

Também foi lançada pelo Fonseas a quinta edição da revista Gestão Social – A importância do Pacto Federativo e o Pacto de aprimoramento para o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social e as experiências estaduais para efetivação da proteção social no Brasil.