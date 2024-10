Celeiro de grandes nomes do surfe, Rio Grande do Norte recebe etapa da WSL pela primeira vez

A partir de quinta-feira, a Praia de Miami, em Natal, será palco da última etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2024. É a primeira vez que o Rio Grande do Norte recebe uma prova válida pelo WSL Qualifying Series (QS).

O estado tem papel fundamental na história e desenvolvimento do surfe no Brasil. A região é conhecida por revelar nomes importantes da modalidade, como o campeão olímpico e mundial Italo Ferreira, Joca Junior, Filipe Dantas, Aldemir Calunga, Alan Jhones, Israel Junior, Mateus Sena, Danilo Costa e Marcelo Nunes, além de Jadson André, que ficou 11 temporadas no grupo dos melhores do mundo.

Italo Ferreira e Jadson André estão confirmados em competição na Praia de Miami, em Natal. RN já revelou surfistas como Joca Junior, Aldemir Calunga, Marcelo Nunes e Danilo Costa

Por Redação do ge — Natal

29/10/2024 19h29 Atualizado há uma hora

Jadson André vai competir em casa — Foto: Pierre Tostee/WSL

– Um campeonato dessa magnitude, no Rio Grande do Norte, estado em que se fabricam grandes talentos, faz com que o esporte tenha ainda mais força, agrega muito. Finalizar o ano competindo em casa é algo muito especial para mim, principalmente após uma temporada positiva. Tenho treinado bastante nas últimas semanas, acredito que estou bem preparado para este momento. O que podem esperar de mim é o Italo Ferreira de sempre: cheio de energia e com vontade de ganhar – comentou Italo, que é natural de Baía Formosa, no litoral Sul do RN.

– Hoje, não existe lugar melhor em Natal para acontecer o evento do que a Praia de Miami, praticamente no ‘quintal de casa’. Vou aproveitar e fazer de tudo para termos uma competição legal. Ver a nova molecada disputando e poder dividir as minhas experiências é o que, para mim, vai valer mais a pena – destacou o natalense Jadson André.

O RN conta ainda com nomes como Filipe Dantas, um dos primeiros a se destacar nacionalmente no início do Circuito Brasileiro Profissional, no final dos anos 80; Joca Junior, primeiro da história a ser campeão brasileiro amador, profissional e master; Aldemir Calunga, surfista de ondas gigantes, que hoje conta com um projeto social de surfe inclusivo, ajudando deficientes com o esporte; Alan Jhones, primeiro de Baía Formosa a se destacar; Israel Junior, da mesma cidade, campeão brasileiro na CBSurf; e Mateus Sena, que vem se destacando, após conquistar o título de campeão pan-americano e o vice-campeonato da primeira etapa do Circuito BB 2024, em Torres (RS).