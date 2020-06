Ceará passa dos 63 mil casos e chega a 3.938 mortes por coronavírus; mais de 42 mil recuperados

O epicentro da epidemia de coronavírus no Ceará, é Fortaleza (Foto: Aurelio Alves/O POVO)

O Ceará contabiliza 63.166 casos confirmados de Covid-19 e 3.938 óbitos pela doença. Os dados foram atualizados neste sábado, 6, às 11h21min pela plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). Foram 994 casos e 31 óbitos a mais que os totais registrados na última atualização de sexta-feira, 5. Apesar de terem tido confirmação laboratorial entre ontem, sexta e hoje, sábado, nenhum destes óbitos ocorreu nas últimas 24 horas.

Os novos casos e novos óbitos são noticiados de acordo com a data de confirmação, mediante o resultado dos exames. O dado não significa que as mortes tenham ocorrido nessa data, mas que houve o resultado do exame com a confirmação de que o paciente tinha Covid-19 e posterior registro.

Balanço aponta ainda que 42.743 pessoas já se recuperaram da doença no Estado e 55.451 casos seguem em investigação. Além disso, já chega a 148.00 o número de exames realizados no Estado.

Fortaleza é o município com o maior número de confirmações da patologia, com 27.246 casos confirmados e 2.450 mortes. Sobral, município distante 234,8 km da Capital, vem logo depois com 2.953 casos confirmados e 118 mortos, seguido de Caucaia (2.370 casos confirmados, 146 mortos) e Maracanaú (2.206 casos confirmados, 150 mortos).

No sábado, 30 o Ceará chegou a 47.822 casos confirmados e 2.956 mortes, diante dos 38.395 casos confirmados da doença e 2.859 óbitos na última sexta, 29. Houve salto nos números porque foram incluídos resultados de 20.668 exames feitos nos últimos 30 dias, com a testagem em massa dos municípios cearenses. Já na sexta, antes do incremento, foram contabilizados em um dia 441 novos casos e 45 óbitos.

Coronavírus: Números do Ceará

55.451 casos em investigação

148.006 exames realizados

63.166 casos confirmados

3.938 óbitos

6,2% de taxa de letalidade

42.743 pessoas recuperadas

0 óbitos aconteceram nas últimas 24 horas

POVO