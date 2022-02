CDL Mossoró participa de reuniões em Natal com foco no fomento da economia local

A CDL Mossoró participou, nessa segunda-feira, 14, de uma reunião na FIERN, em Natal, tendo na pauta assuntos importantes para Mossoró e região, tais como: cursos de formação de mão de obra, convênio de cooperação técnica, parceiras para atração de empresas para Mossoró.

Na ocasião, também foram discutidas parcerias com o NAGI visando a atração de investidores em projetos de inovação e parcerias para fornecimento de capacitação empresarial através do IEL/SENAI/Laboratório SENAI.

“Foi um momento muito importante visando o fomento de negócios para Mossoró e região. Tratamos, ainda, sobre a Lei de Inovação, Sebrae LAB Mossoró e Aquece Mossoró 2022”, destaca o presidente da CDL Mossoró, Stênio Max, que integrou a comitiva.

Logo em seguida a comitiva seguiu para o SEBRAE, em Natal. Entre os assuntos abordados na pauta teve a prestação de contas do Aquece Mossoró 2021, que é responsável por movimentar milhões no município, e o planejamento da próxima edição.

Também falou-se sobre o Mossoró Rural, projetos para revitalização da cajucultura, convênio para cooperação técnica com a SEDINT/SEADRU, além de parcerias na promoção de eventos empresariais, atração de empresas para Mossoró e desenvolvimento do Portal do Empreendedor.

Também participaram das reuniões o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, o presidente do Sindilojas, Michelson Frota, o presidente da FIERN, Amaro Sales, e seu vice Vilmar Pereira, o presidente da Acim, Nilson Brasil, o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae/RN, Itamar Manso, e o superintendente do Sebrae/RN, Zeca Melo, além de secretários municipais.