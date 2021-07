CD inédito de Belchior, idealizado por professor mossoroense entra na reta final e precisa de apoio

A campanha de pré-venda (crowdfunding) do Cd inédito com a Turnê Catarina, última do cantor e compositor cearense Belchior (1946-2017), onde ele interpreta oito poemas do poeta Cruz e Sousa (1861-1898), está entrando em sua reta final e precisando de apoio para atingir a meta de levantar R$ 88.270,00 até o próximo dia 30 de julho. Até o fechamento desta matéria a campanha alcançava a cifra de R$ 25.610,00.

“Belchior Canta Cruz e Sousa” é uma iniciativa do professor mossoroense José Gomes Neto, que também foi o idealizador da turnê de Belchior, em 2005, por dez cidades catarinenses. Na produção do CD com melhor qualidade, a voz de Belchior foi separada do teclado, sendo adicionados à trilha, outros instrumentos sob a batuta do maestro e compositor João Mourão e executados por músicos convidados. Mourão foi baixista da Banda Radar, que durante muito tempo acompanhou Belchior pelo país juntamente com Arnaldo Parron (bateria), Leo Zurawski (sax), Glauco Sagebin (teclado) e Sergio Zurawski (guitarra).

Como será viabilizado o projeto?

O projeto será viabilizado através do site Benfeitoria, plataforma pioneira em crownfunding (financiamento coletivo) no Brasil. Essa ferramenta tem como função arrecadar recursos para tirar os projetos do papel. O interessado escolhe quanto quiser ou puder contribuir e recebe recompensas por isso.

O disco Belchior canta Cruz e Sousa virá em embalagem customizada, tipo digipack, com 3 painéis e um box. Acompanhará um Livreto/Encarte com 16 páginas coloridas com a apresentação do projeto, os perfis de Belchior e Cruz e Sousa e as letras dos oito sonetos gravados: Abrigo Celeste, Vida Obscura, Supremo Verbo, Feliz, Ilusões Mortas, Sonho Branco, Incensos, Serpente de Cabelos.

CLIQUE NO LINK ABAIXO, ESCOLHA A SUA FORMA DE COLABORAÇÃO E PARTICIPE DA PRÉ-VENDA:

https://benfeitoria.com/belchiorcantacruzesousa