CBF pede para lateral tirar cabelo rosa na Seleção: “é meio vacilão”

Nesta quinta-feira, o lateral da Seleção Brasileira, Yan Couto, disse em entrevista ao canal de Youtube da jornalista Yara Fantoni, que a CBF pediu para que ele não usasse cabelo rosa na Seleção.

“Na Seleção vou de cabelo preto, vou tirar o rosa. Pediram. Basicamente isso, pediram, falaram que o rosa é meio ‘vacilão’”, revelou o jogador.

Yan Couto, apesar de não concordar, acatou a ordem.

“Não acho, mas vou respeitar, me pediram e vou tirar. Eu uso o rosa no Girona, virou moda, todo mundo usa na cidade”, ressaltou o lateral que, nas convocações anteriores, sempre se apresentou com o cabelo pontado de rosa.

Na lista de Dorival Júnior para a disputa da Copa América, Yan Couto já soma quatro partidas pela Seleção.

Destaque do Girona na última temporada espanhola, Yan é alvo de dois gigantes europeus: Juventus, da Itália e Bayer Leverkusen, atual campeão alemão.

Com a histórica terceira colocação no Campeonato Espanhol, o Girona vai disputar a Champions League pela primeira vez na história do clube.