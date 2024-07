CBF divulga tabela detalhada das quatro últimas rodadas da Série C

A CBF divulgou neste sábado a tabela detalhada com datas, horários e locais dos jogos das quatro últimas rodadas da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro.

O encerramento da fase está confirmado para o dia 24 de agosto, com os 10 confrontos começando simultaneamente às 17h.

Confira os jogos:

16ª rodada

3/8 – 17h – Remo x Aparecidense

3/8 – 17h – Volta Redonda x Tombense

3/8 – 19h30 – Athletic x Confiança

3/8 – 19h30 – ABC x São José

4/8 – 16h30 – Londrina x Floresta

4/8 – 16h30 – Ypiranga x Ferroviária

4/8 – 19h – CSA x Náutico

4/8 – 19h – São Bernardo x Caxias

5/8 – 19h – Ferroviário x Sampaio Corrêa

5/8 – 20h – Botafogo-PB x Figueirense

17ª rodada

10/8 – 17h – Confiança x Remo

10/8 – 17h – São José x São Bernardo

10/8 – 19h30 – Caxias x Ferroviário

10/8 – 19h30 – Ferroviária x Athletic

11/8 – 16h30 – Figueirense x Londrina

11/8 – 16h30 – Aparecidense x Volta Redonda

11/8 – 19h – Tombense x CSA

11/8 – 19h – Náutico x Botafogo-PB

12/8 – 20h – Sampaio Corrêa x ABC

12/8 – 20h – Floresta x Ypiranga

18ª rodada

17/8 – 17h – Náutico x Ferroviário

17/8 – 17h – Remo x Londrina

17/8 – 19h30 – Floresta x Athletic

17/8 – 19h30 – Ypiranga x Sampaio Corrêa

18/8 – 16h30 – Caxias x ABC

18/8 – 16h30 – Figueirense x São José

18/8 – 19h – Confiança x São Bernardo

18/8 – 19h – Aparecidense x CSA

19/8 – 20h – Tombense x Botafogo-PB

19/8 – 20h – Ferroviária x Volta Redonda

19ª rodada

Todos os jogos no dia 24/8 – 17h

Athletic x Ypiranga

CSA x Caxias

Ferroviário x Tombense

Sampaio Corrêa x Confiança

Londrina x Náutico

ABC x Aparecidense

Volta Redonda x Figueirense

São José x Remo

São Bernardo x Floresta

Botafogo-PB x Ferroviária