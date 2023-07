CBF divulga a tabela detalhada do 1º mata-mata da Série D de 2023

A CBF divulgou nesta terça-feira (25) a tabela detalhada do primeiro mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro de 2023. Os jogos de ida desta fase da competição nacional estão marcados para os dias 29, 30 e 31 de julho, e as partidas de volta acontecerão no fim de semana seguinte, dias 5 e 6 de agosto.