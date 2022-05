Catedral de Santa Luzia será revitalizada

A Catedral de Santa Luzia, construída em 1842, fecha suas portas neste domingo, dia 29, após a missa das 19h, para serviços de revitalização interno e externo em suas estruturas. A obra de revitalização estava programada para ser realizada entre os anos de 2019 e 2020, mas foi adiada em virtude da pandemia.

As missas diárias e dominicais acontecerão em dois novos lugares: a missa da semana, das 17h, de segunda a sexta-feira, passará para o Santuário do Sagrado Coração de Jesus, e as dominicais (6h, 9h, 11h e às 19h) para o ginásio do Colégio Sagrado Coração de Maria, mais conhecido como Colégio das Irmãs, Centro de Mossoró.

Nesta primeira etapa, a igreja ganhará energia solar, climatização, reorganização de toda estrutura elétrica, grande tratamento acústico, revitalização do piso, pintura e outras melhorias. A Paróquia de Santa Luzia tem em mãos um projeto de reforma ampla da Catedral elaborado pelo Apostolado Litúrgico de Arquitetura das Irmãs Pias Discípulas do Divino Mestre, em São Paulo.

Trata-se do mais importante escritório de arquitetura sacra do país, especializado em projetos arquitetônicos de construção, reforma, interiores e vitrais, bem como o desenho e execução de painéis artísticos.

Na segunda-feira, 30, a partir das 7h, o vigário geral e pároco da Catedral, Pe Flávio Augusto, estará recebendo a imprensa para apresentar todos os detalhes dessa primeira etapa de um grande projeto de reforma da Catedral de Santa Luzia.