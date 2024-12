Catar demite técnico após goleada nas Eliminatórias da Copa do Mundo

CNN Brasil

Catar, atual campeão da Copa da Ásia, demitiu o técnico Márquez López após um desempenho ruim nas eliminatórias da Copa do Mundo e promoveu o assistente Luis Garcia como novo treinador, informou a Associação de Futebol do país nesta quarta-feira (11).

O espanhol Lopez levou o Catar ao seu segundo título consecutivo da Copa da Ásia em fevereiro, após substituir Carlos Queiroz em dezembro passado.

Garcia é ex-jogador da seleção da Espanha e também foi técnico do Espanyol, de LaLiga.

“Toda a apreciação e gratidão ao técnico Márquez Lopez pela dedicação e pelas conquistas que ele trouxe durante o tempo liderando nossa seleção. Desejamos a você tudo de melhor em seus futuros empreendimentos”, postou a Qatar FA no X.

Em fevereiro, após vencer a Copa da Ásia, Lopez havia assinado uma extensão de contrato até 2026, mas o vínculo foi rompido após o Catar sofrer uma derrota por 5 a 0 para os Emirados Árabes Unidos nas eliminatórias da Copa do Mundo no mês passado.

O Catar enfrentará os Emirados Árabes Unidos novamente no mês que vem na Copa do Golfo Pérsico.

Os comandados de Lopez também decepcionaram nas eliminatórias da Copa do Mundo, já que estão em quarto lugar no grupo na terceira rodada, com sete pontos em seis partidas, seis pontos atrás do segundo colocado Uzbequistão.

Os dois primeiros se classificam diretamente, enquanto os dois seguintes vão para a quarta rodada.

O Catar, que sediou a Copa do Mundo de 2022, enfrenta a Coreia do Norte em março, com quatro partidas ainda pela frente.