Casos positivos de covid-19 crescem 1.900% desde outubro no RN

Os casos confirmados de covid-19 cresceram 1.904% desde outubro, considerando-se os casos registrados na primeira semana daquele mês e os computados na semana encerrada no último dia 9 de dezembro. Os dados são da Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte.

Na primeira semana de outubro, o estado registrou 25 casos confirmados de covid-19. Ao longo das semanas seguintes, os números tiveram pouca variação, mas a quantidade de testes positivos mais que dobrou na segunda semana de novembro, em relação à primeira.

Desde então, os números não pararam de crescer, chegando a 501 casos registrados entre os dias 3 e 9 de dezembro. O número é 20 vezes maior que o registrado na primeira semana de outubro.

Entre o dia 10 de dezembro e esta sexta-feira (15), já foram registrados 407 casos. Porém, a semana só será concluída no próximo domingo (17).

Desde outubro até o início de dezembro, 13 pessoas morreram com a doença no estado. Os últimos dois óbitos foram registrados na semana entre 21 de novembro e 2 de dezembro.

Embora os números ainda estejam abaixo do registrado no auge da pandemia, quando o estado chegou a registrar mais de mil novos casos em um único dia, a situação chama atenção de gestores públicos e privados.

Natal iniciou no dia 7 de dezembro a aplicação da dose de reforço da vacina bivalente em pessoas a partir de 60 anos de idade e em imunocomprometidos a partir de 12 anos.

Segundo a prefeitura, a medida é necessária em virtude do surgimento de duas novas sublinhagens de uma variante da Covid-19 no Brasil, a JN.1 e a JG.3, com casos confirmados no Ceará.

Na ocasião da recomendação da vacina, a Secretaria Municipal de Saúde informou que teve 12 casos positivos confirmados entre 26 de novembro a 2 de dezembro e que também registrou um caso positivo para uma nova variante do vírus, a variante 229E, um dos quatro subtipos mais comuns que circulam entre humanos, e que são responsáveis por sintomas leves como de resfriado.

Orientações da Sesap

A Secretaria de Saúde do RN, publicou na última terça-feira (12), orientações sobre o reforço da vacina bivalente e das medidas de prevenção da covid-19.

“Nesse momento, a dose de reforço da vacina Covid-19 bivalente é recomendada para pessoas com 60 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 anos de idade, que tenham recebido a última dose da vacina há mais de 6 meses”, informou a pasta.

“Essa medida se deve ao novo cenário epidemiológico observado. A partir da segunda quinzena do último mês, houve um aumento de casos de Covid-19 no Ceará, com predomínio em Fortaleza. 80% das amostras examinadas em laboratório são da nova variante do SARS-CoV-2 (BA.2.86), que também foi detectada em São Paulo e Mato Grosso do Sul, o que indica que esteja circulando em outros locais do Brasil”, disse ainda a pasta.

A pasta ainda ressaltou o papel da alta mobilidade das pessoas, por causa das festas de final de ano e férias, que estimulam a aglomeração social. “Outros países já vivenciam ondas de casos da nova variante e espera-se que, no final de 2023 e início de 2024, também aumentem as ocorrências de covid-19 no Brasil”, pontuou.

“Diante desse quadro, além da dose de reforço para o público mais vulnerável, a Sesap recomenda que a população intensifique as medidas de prevenção à Covid-19, como a frequente higienização das mãos e a etiqueta respiratória. Também é importante a realização de testagem em casos suspeitos, para o rastreio e monitoramento da vigilância no estado”, disse a nota.