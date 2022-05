Casos de dengue cresceram 1.431% no Rio Grande do Norte

Os registros epidemiológicos do Rio Grande do Norte apontaram que, até o dia 7 de maio, o estado havia registrado um total de 11.535 casos prováveis de dengue. No mesmo período do ano passado foram registrados 806 casos prováveis, o que representa um aumento de 1.431%.

De acordo com uma publicação da Tribuna do Norte, com a explosão do número dos casos de dengue, o Rio Grande do Norte deve decretar a epidemia de arboviroses nesta quarta-feira (18), que reúne também a chikungunya e o zika.

“Pelo estudo que fizemos dos últimos anos, a gente já pode classificar — a partir dos dados epidemiológicos — que o estado está vivenciando uma epidemia não só de dengue, mas de arbovirose”, disse Kelly Lima, coordenadora de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap). O Estado tem também 3.397 casos de chikungunya e 708 de Zika em 2022.

A coordenadora informou ainda que está encaminhando ofício para que a Sesap consiga trabalhar em ações mais efetivas. Com o decreto publicado, as tomadas de decisão sobre a epidemia deixam de ser exclusivas da Saúde e são assumidas pelo Governo do Estado.