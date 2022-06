Casos de covid no Rio Grande do Norte triplicam em 15 dias

O Rio Grande do Norte registrou aumento significativo no número de casos de covid-19 em menos de um mês. Em maio, foram registrados 845 casos, enquanto somente nos últimos 15 dias de junho esse total foi elevado para 2.699, ou seja triplicaram.

Mesmo com o aumento da incidência da doença no estado, os dados não refletem uma diferença considerável no número de óbitos. Entre maio e junho, o número de mortes confirmadas saiu de 8.175 para 8.208, sendo a maior parte óbitos que estavam sob investigação. As informações são baseadas no levantamento realizado pelos informes epidemiológicos da Secretaria de Estado de Saúde Pública.

No mês de junho, foram registrados oito óbitos, além de outros quatro anteriores que tiveram confirmada a covid como causa. Ao todo, o número total de mortos pela doença no Rio Grande do Norte passou de 8.208 para 8.220.

Tribuna do Norte