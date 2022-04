Casos de covid-19 estão praticamente zerados em Mossoró

O número de casos de Covid-19 em Mossoró vem apresentando queda considerável, se aproximando de zero. A constatação é revelada através de resultados dos testes realizados na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Belo Horizonte, referência em Mossoró na execução dos testes rápidos para detecção da doença.

De acordo com dados divulgados pela direção da UPA BH, no mês de março foram realizados 403 testes rápidos e desse total somente 11 foram positivos, que dá um percentual de 2,27% de casos positivos da doença. Desses números, três gestantes realizaram testes e todos foram negativos. Portanto, de 403 testes realizados no mês de março, 389 foram negativos.

Segundo João Batista Andrade, diretor da UPA, a demanda por testes também está sendo muito pequena. Segundo ele, diariamente uma média de 25 pessoas estão procurando a unidade para realizar teste rápido de Covid. “Nesta segunda-feira (4) foram realizados 22 testes de Covid-19, todos testaram negativo”, reforçou.

Devido a baixa demanda, em Mossoró, atualmente os testes de Covid-19 estão acontecendo apenas na UPA do Belo Horizonte. Até o dia 15 de março os testes estavam acontecendo também no Centro Municipal de Testagem, instalado no Ginásio de Esporte Pedro Ciarlini, fechado devido a baixa procura.

A realidade vivenciada hoje é bem diferente da vivida no início do ano de 2022. Com a incidência da variante ômicron e com a epidemia de gripe, as UPAs de Mossoró ficaram lotadas, de forma que os atendimentos diários tiveram o aumento de 400%, em relação à média registrada nos meses anteriores.

Com medidas de contenção, como suspensão de festividades e do próprio carnaval, o adiamento do retorno das aulas presenciais, entre outras medidas, os casos de covid-19 foram reduzidos significativamente. Os números continuam baixos, mesmo após a liberação de máscaras em locais públicos e de eventos em massa.