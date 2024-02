Caso Daniel Alves: como foi o primeiro dia de julgamento

Globo Esporte

No primeiro dia do julgamento em Barcelona, nesta segunda-feira, Daniel Alves conseguiu a condição de depor por último perante a Justiça espanhola. E, de acordo com os jornais “La Vanguardia” e “El Periódico”, a denunciante, durante depoimento confidencial, voltou a acusá-lo de agressão sexual em caso ocorrido em dezembro de 2022. O jogador brasileiro, que está em prisão preventiva há mais de um ano, acompanhou a audiência no Tribunal de Barcelona sem estar algemado.

A advogada de Daniel Alves, Inés Guardiola, teve negado o pedido de suspensão do julgamento oral. Ela tentou trazer diferentes pontos na argumentação, como um período inicial de investigações sem o conhecimento do jogador, durante o qual ele poderia ter feito um teste do bafômetro, e a não aceitação do juiz de instrução para que um segundo perito examinasse a denunciante.