Casamento entre mulheres tem aumento superior a 63% em 2021, aponta IBGE

Divulgada nesta quinta-feira (16) pelo IBGE, as Estatísticas do Registro Civil apontam, ainda que em 2021 o número total de casamentos civis registrados teve alta de 26,7% em comparação à quantidade observada em 2020, sendo a maior que a média nacional (23,2%) e menor que a média do Nordeste (27,8%). O número saltou de 12.724 para 16.116 casamentos.

O registro total de divórcios também aumentou, passando de 3.573 para 4.504, uma alta de 26,1%. O número de divórcios em 2021 foi o maior registrado na série histórica desde de 2014 (4.801). A pesquisa ainda apontou que, conforme as estatísticas, 44,8% dos divórcios foram concedidos a casais que tinham menos de 10 anos juntos .