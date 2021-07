Homem e mulher morrem em suposto confronto com a polícia

Um homem e uma mulher morreram em suposto confronto com policiais civis e militares na manhã de hoje, em Felipe Guerra-RN. Na versão dos agentes do Estado, a pessoa conhecida como Magão reagiu atirando à tentativa de cumprimento de um mandado de busca e apreensão.

A reportagem não conseguiu apurar a identidade da mulher, se ela estava envolvida no tiroteio nem o seu grau de envolvimento com a outra vítima. Os dois teriam sido socorridos, mas foram a óbito a caminho do hospital. Os corpos passam por necropsia em Mossoró-RN, no Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP).