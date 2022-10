Casal investigado por homicídios e tráfico de drogas é preso na Grande Natal

De acordo com a polícia, os suspeitos, oriundos da cidade de Macau, eram investigados após terem assumido um ponto de venda de drogas de um parente. Foto: Reprodução/ Polícia Civil

Um casal foi preso nesta quinta-feira (20) por suspeita de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e receptação em Macaíba, na Grande Natal. O homem de 22 anos e a mulher de 27 foram detidos por policiais civis da 20ª Delegacia de Polícia Civil (DP de Macaíba) prenderam.

De acordo com a polícia, os suspeitos, oriundos da cidade de Macau, eram investigados após terem assumido um ponto de venda de drogas de um parente, morto em 2021. Com eles, foram apreendidas uma arma de fogo, tipo revólver, municiada e uma porção de maconha, embora os policiais acreditem que parte do material entorpecente que estava com eles tenha sido destruída momentos antes da chegada da equipe.

Foto: Polícia Civil

Ainda segundo foi apurado pela polícia, o casal é investigado por suspeita de participação em dois homicídios ocorridos em Macau, um deles de uma mulher, monitorada por tornozeleira, que foi executada dentro do banheiro da casa, quando tentava fugir.

Os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça. A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.

Fonte 98FM Natal