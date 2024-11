Casal é preso por crime de tráfico de drogas e receptação em Mossoró

Policiais civis da Delegacia de Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas de Mossoró (DEPROV) prenderam, na manhã desta quarta-feira (13), um casal suspeito da prática do crime de tráfico de drogas e receptação qualificada no bairro Abolição, na cidade de Mossoró.

De acordo com as informações, os agentes da DEPROV foram à residência dos suspeitos para o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, a fim de encontrar veículos roubados. Durante a ação, foi encontrado maconha, cocaína, clorofórmio, substâncias do tipo “loló”, balança de precisão, vários aparelhos celulares e embalagem plástica pra embalar as drogas.

O casal foi conduzido à Delegacia para os procedimentos cabíveis e, em seguida, foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

A prisão teve apoio da Força integrada Combate ao Crime Organizado do Rio Grande do Norte, sediada em Natal e Mossoró. A FICCO/RN é composta pela Polícia Federal, Secretaria Nacional de Políticas Penais, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, para o enfrentamento ao crime organizado.