Casal é preso em Natal após fazer aborto e jogar feto em lixo de condomínio

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, por meio da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), prendeu em flagrante, na manhã desta terça-feira (19), um homem de 27 anos e uma mulher de 25 anos pela prática do crime de aborto.

O casal foi detido por volta das 9h, em um condomínio em Ponta Negra, na Zona sul de Natal. A equipe da DHPP compareceu ao local, onde o feto do sexo feminino foi encontrado, e, após investigação preliminar, conseguiu identificar e flagrantear os autores do crime. O feto tinha aproximadamente 4 meses. A idade exata ainda vai ser apontada em perícia do Itep.

Segundo a investigação preliminar, o crime, praticado por meio de remédio abortivo em um quarto alugado em um condomínio em Ponta Negra, teve como principal motivação esconder a gravidez indesejada.

98 FM Natal