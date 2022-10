Casal é flagrado fazendo sexo em piscina de condomínio em Mossoró; administração repudia: “Ambiente familiar”

Um casal foi flagrado fazendo sexo na piscina de um condominínio em Mossoró, no Oeste do Rio Grande do Norte, nesse domingo (9). O relacionamento aconteceu na área de lazer do local e a administração do residencial repudiou, por meio de nota, os atos em público.

Imagens circularam nas redes sociais durante o final de semana. Vídeos e fotos viralizaram e tomaram conta das redes sociais, com o sexo explícito do casal.

Em nota, o condomínio aifmrou que “todas as medidas cabíveis” estão sendo tomadas.

Nota:

A administração do condomínio West Paradise, vem a público esclarecer sobre um vídeo que está circulando nas redes sociais de um fato ocorrido na piscina do prédio neste domingo (9). A administração já está ciente do ocorrido, e informa que todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas para que fatos dessa natureza não volte a se repetir.

O condomínio reitera que o ambiente é familiar e não compactua com esse tipo de prática. A administração está sempre empenhada em zelar pela ordem e decência e lamenta o fato isolado ocorrido.