Casal é assassinado a tiros na Maísa

Mossoró registrou na noite deste domingo (01), um duplo homicídio na vila Maísa, na localidade conhecida como “acampamento dos sem tetos”, zona rural da cidade.

O duplo homicídio aconteceu por volta das 18h40min de domingo, 01 de novembro, no acampamento dos sem tetos, próximo à Vila Central da Maísa, considerada zona rural de Mossoró.

O preso do sistema prisional Paulo Estevam Dantas (36), natural de Mossoró e Ana Cristina Oliveira da Silva (44), foram mortos por dois homens que os surpreenderam enquanto estavam em um espetinho próximo de onde moravam.

A equipe da Delegacia de Plantão, comandada pelo delegado Luiz Antonio, acompanhou o trabalho de perícia no local e após dos procedimentos, os corpos foram conduzidos para exames de necropsia no Instituto de Medicina Legal do Itep em Mossoró.

Paulo Estevam estava em liberdade condicional, monitorado com tornozeleira eletrônica acusado de tráfico de drogas. A Polícia investiga se o crime está relacionado a dívida das vítimas com traficantes ou se estar relacionado a uma possível denúncia feita por Ana, sobre tráfico de drogas, na Maísa.