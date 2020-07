Casal cearense é preso com mais de 5 quilos de cocaína dentro do carro em Mossoró

Um casal foi preso na tarde desta segunda-feira (20) na BR-304, em Mossoró, com 5,4 quilos de cocaína dentro do veículo. A prisão foi feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O casal estava em um veículo do tipo Idea, quando foi abordado. Um homem de 31 anos dirigia o carro e tinha ao lado uma mulher de 20 anos, no banco do passageiro. Na abordagem, os policiais rodoviários federais notaram um certo nervosismo dos dois e decidiram fazer uma revista no carro. Foram encontrados cinco tabletes de cocaína, que somavam 5,4 quilos.