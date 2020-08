Cartas de amor na despedida. Um adeus a quem partiu pela covid-19

OBrasil está em luto. A pandemia do novo coronavírus causou as mortes de quase 100.000 pessoas no país, segundo os dados oficiais, entre março ―quando ocorreu o primeiro óbito covid-19― e o início de agosto. A pedido do EL PAÍS, familiares e amigos de pessoas que morreram em decorrência da pandemia colocaram em palavras os sentimentos em relação aos que foram, numa tentativa de amenizar a dor da despedida. São cartas, relatos e palavras de amor, para manter vivas as histórias dos que se foram.