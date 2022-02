Carta de serviços do Hospital da Mulher é apresentada pelo Grupo de Trabalho

Após o anúncio de que as obras do Hospital da Mulher, em Mossoró, maior unidade hospitalar da região, estão 60% concluídas, o Grupo de Trabalho que planeja o modelo de gestão e a carta de serviços da unidade se reuniu nesta quinta-feira, 24, na Salas dos Conselhos da Uern.

O Grupo apresentou a Carta de Serviços da primeira etapa do Hospital. O grupo é constituído por integrantes da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sesap) e da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern).

Durante a reunião, foi discutida a gestão acadêmica e a construção de uma linha de cuidado à população trans. O hospital terá atendimento de média e alta complexidade.

Com mais de 160 leitos focados na atenção materno-infantil, ginecológica e obstétrica de média e alta complexidade, a obra está 60% concluída e tem previsão de entrega para junho deste ano. A implantação dos primeiros serviços deve ocorrer em setembro.

Na última quarta-feira, 23, o secretário de Gestão de Projetos e Metas, Fernando Mineiro, coordenador do Projeto Governo Cidadão, vistoriou a execução da obra do Hospital da Mulher.

Entre os principais serviços em execução na área externa estão o de drenagem e a instalação das placas que compõem a fachada do prédio e do piso intertravado da circulação.

No interior, os serviços se concentram nas instalações elétricas, de tubulações de ar condicionado, de caixas de descarga, do revestimento cerâmico e do porcelanato, mais as esquadrias e pintura.

O bloco A, dedicado às enfermarias, tem o serviço mais adiantado, com revestimento, pisos e esquadrias já instalados; o bloco C, reservado às cirurgias, é o próximo a ser finalizado. Semanalmente, um relatório da obra é emitido para o coordenador do Governo Cidadão para garantir o cumprimento do cronograma – a obra será entregue ainda em 2022.