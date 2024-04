Carros batem de frente e são destruídos por incêndio na BR-304 em Macaíba, na Grande Natal

Dois carros bateram de frente, pegaram fogo e acabaram causando um congestionamento na BR-304 em Macaíba, na Grande Natal, no final da manhã desta terça-feira (9).

O acidente aconteceu por volta das 11h na altura da Reta Tabajara, segundo o Corpo de Bombeiros. Equipes foram enviadas ao local e debelaram as chamas. Os carros ficaram destruídos.

O condutor de um dos veículos foi socorrido em uma ambulância da corporação e enviado a uma Unidade de Pronto-Atendimento, mas não tinha ferimentos graves, segundo os bombeiros.

No local do acidente, a rodovia funciona com faixas simples – uma de ida e outra de volta – por causa das obras de duplicação do trecho da BR. As causas da colisão, no entanto, não foram informadas até a última atualização desta matéria.