Carro Fumacê começa a passar nos bairros com maior número de casos de arboviroses

A partir desta segunda-feira (4), cinco carros fumacê iniciaram um trabalho de combate as arboviroses em Mossoró. O trabalho realizado em conjunto pela Prefeitura de Mossoró, através da equipe do Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, com a Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte, contemplará os bairros com maior número de casos notificados de dengue, zika vírus e chicungunya.

Os veículos passam nos bairros contemplados ao amanhecer e ao entardecer, seguindo uma programação dividida em quatro ciclos, entre os dias 4 e 18 de maio. Entre os bairros que recebem o serviço estão: Abolições, Santa Delmira, Santo Antônio, Barrocas, Aeroporto, Boa Vista.

Iranilde Campos, coordenadora do Departamento de Vigilância em Saúde do município, explica que o serviço será realizado apenas nos bairros com maior número de casos notificados, já que o carro fumacê não é a única forma de prevenção de arboviroses, sendo utilizado apenas quando se verifica a necessidade, devido aos índices de infestação predial de foco do mosquito Aedes aegypti e de notificações dos casos de doenças. “Vale salientar a importância das ações dos equipamentos de saúde realizadas durante o ano todo. Estamos nos bairro de Mossoró com ações educativas, mas precisamos do apoio de todos, vamos combater juntos o mosquito Aedes aegypti. A população precisa contribuir com as ações, cuidar dos quintais para eliminar focos e possíveis criadouros”, reforça.

A coordenadora do Departamento de Vigilância em Saúde lembra que as arboviroses deixam sequelas, podem levar a óbito e muitas vezes deixar o paciente incapacitados de suas atividades laborais. “É preciso agir, principalmente nesse momento difícil que estamos enfrentando em decorrência do novo coronavírus”.

Prefeitura de Mossoró