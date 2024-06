Carro de luxo, fazendas e restaurante vão a leilão para pagamento de dívidas trabalhistas no RN; saiba como participar

Pregão do Tribunal Regional do Trabalho acontece nesta sexta-feira (28) de forma híbrida, com lances presenciais e telepresenciais.

Por g1 RN

26/06/2024 11h44 Atualizado há 2 horas

Carro Corvette é um dos bens que será leiloado pelo Tribunal do Trabalho do RN na próxima sexta (28) — Foto: Divulgação

Um leilão que será realizado na próxima sexta-feira (28) em Natal terá carro de luxo, fazendas e um restaurante entre outros bens leiloados para pagar dívidas trabalhistas.

A iniciativa é do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (TRT-RN) e conta com disponibilidade de 131 lotes de bens penhorados pelas Varas do Trabalho de Natal, Mossoró, Macau, Currais Novos, Ceará-Mirim e Goianinha.

Entre os bens que irão a leilão se destacam um restaurante em Tibau do Sul, uma fazenda de 182 hectares em Ceará-mirim e uma outra com 30 hectares no distrito de Serrinha, em São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana de Natal.

Há, também, uma casa em Areia Branca, um terreno de 1.000 m², os equipamentos das Associações de Proteção e Assistência à Maternidade à Infância de São Miguel e de Patu e um veículo Chevrolet Corvette (Z51, 2014), entre outros veículos.

Como participar

Segundo o Tribunal Regional do Trabalho, o leilão será híbrido, com lances presenciais e telepresenciais.

Os lances presenciais poderão ser apresentados no Salão de Eventos do Hotel Quality Suites, na Av. Engenheiro Roberto Freire, 4848, no bairro Ponta Negra, Zona Sul de Natal, a partir das 9h.

Para os lances telepresenciais é necessário o cadastramento no site do leiloeiro, onde a lista dos bens que serão leiloados está disponível para consultas.