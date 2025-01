Carnaval: Nordeste lidera buscas de viagens para o período

O Nordeste lidera as buscas de viagens nacionais para o período do Carnaval, que neste ano ocorre entre os dias 1º e 5 de março. O resultado é parte de um levantamento da Decolar baseado nas pesquisas por hospedagem no site e no app da empresa.

Das 10 cidades nacionais mais buscadas por brasileiros para o período, sete ficam no Nordeste. Apesar do número, quem aparece na liderança é o Rio de Janeiro.

Segundo o levantamento, a busca por hospedagem para o Carnaval com pelo menos dois meses de antecedência registrou um aumento de cerca de 40% em comparação ao mesmo período de 2024.

Enquanto a Cidade Maravilhosa sai na frente entre os destinos nacionais, Buenos Aires aparece na primeira posição com relação às buscas de localidades internacionais.

Confira os 10 destinos nacionais mais buscados para o Carnaval, segundo a Decolar:

Rio de Janeiro (RJ)

Salvador (BA)

São Paulo (SP)

Maceió (AL)

Recife (PE)

Fortaleza (CE)

Porto Seguro (BA)

Florianópolis (SC)

Natal (RN)

João Pessoa (PB)

Confira os 10 destinos internacionais mais buscados para o Carnaval, segundo a Decolar:

Buenos Aires (Argentina)

Santiago (Chile)

Lisboa (Portugal)

Cancún (México)

Orlando (Estados Unidos)

Punta Cana (República Dominicana)

Nova York (Estados Unidos)

Miami (Estados Unidos)

San Andrés (Colômbia)

Paris (França)

Festas e shows

Uma pesquisa da Booking.com feita com 1.200 brasileiros entre julho e agosto do ano passado aponta que a preferência de 41% dos entrevistados seria aproveitar festas e shows durante o Carnaval. Para o período, o avião é o meio de transporte predileto para as movimentações de 54% deles.

Em relação ao orçamento, o estudo revela que 23% dos entrevistados que planejam viajar no Carnaval pretendem gastar até R$ 2 mil e 33% planeja um orçamento entre R$ 2.001 e R$ 5 mil. Por fim, 12% estão dispostos a investir entre R$ 8.001 e R$ 11 mil na viagem.

O levamentamento ainda reforçou a preferência do Nordeste como a região favorita dos viajantes do país para o feriado. Segundo a pesquisa, nove entre os 10 destinos mais mencionados pelos entrevistados ficam na região. São eles:

Salvador (BA)

Rio de Janeiro (RJ)

Recife (PE)

Arraial D’Ajuda (BA)

Porto Seguro (BA)

Trancoso (BA)

Fortaleza (CE)

Maragogi (AL)

Porto de Galinhas (PE)

João Pessoa (PB)