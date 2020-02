Carnaval movimenta as cidades do interior do RN

A taxa de ocupação hoteleira das principais cidades do Rio Grande do Norte, durante o Carnaval, está com média de 90%, se considerarmos a ocupação de 92% da capital potiguar. Pelo levantamento feito pela Secretaria de Turismo do RN, (Setur/RN), junto com as prefeituras municipais notou-se que até a sexta-feira (21), as cidades de Serra de São Bento, Martins, Portalegre, Tibau, Areia Branca e Maxaranguape já possuem 100% de taxa de ocupação. E os destinos de Galinhos, São Miguel do Gostoso, Apodi, Tibau do Sul/Pipa e Baía Formosa ficam entre 80% a 90%, somente na rede hoteleira. Surpreendentemente; as duas cidades com maior tradição no Carnaval: Caicó e Macau; obtiveram 70% de ocupação, ambas com perspectiva de aumento, segundo os gestores.

Para a sub-secretária de turismo do RN, Solange Portela, muitas pessoas planejam os dias de folga do carnaval e nem sempre os destinos tradicionais litorâneos são opção. “Sabemos que Natal é o principal mercado emissor para a maioria das cidades interioranas, durante esse período existe um importante fluxo no turismo regional, em algumas cidades a população quase duplica durante os dias do reinado de momo, uma vez que a hospedagem vai além da ocupação dos meios formais, pois há uma ocupação significativa em casa de amigos e familiares. Todo esse fluxo de pessoas movimenta a economia local, pois permite que o dinheiro circule além da capital”, pontuou Portela.

O que consente com os dados da Socicam – empresa responsável pela administração do terminal rodoviário de Natal – apontam que durante o período de 20 a 27 de fevereiro, foram disponibilizados 200 horários extras de ônibus saindo da capital potiguar. O que gerou no total um fluxo de 75 mil passeiros, entre embarques e desembarques. A maior demanda de saída era para as cidades de Caicó, Mossoró e Touros e a chegada de passageiros vindos principalmente da capital cearense, Fortaleza.

ASSECOM/RN