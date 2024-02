Carnaval em Natal registra recorde de público no terceiro dia da festa

A terceira noite do Carnaval de Natal superou as expectativas de público em todos os sete polos da festa. Não teve uma região da cidade em que não se ouviram os sons dos batuques e instrumentos de sopro neste sábado (10). O prefeito Álvaro Dias acompanhou tudo ao lado da primeira dama do Município, Amanda Dias, e do secretário municipal de Cultura, Dácio Galvão.

A primeira parada da noite foi em Ponta Negra, onde marcou presença no bloco “Aqui Nós Bebe”, que percorreu as ruas do bairro com muita irreverência e alegria. De lá, Álvaro foi ao Pólo Petrópolis, onde assistiu à apresentação da cantora potiguar Roberta Sá. A sambista, como sempre, encantou o público com seu talento e simpatia. A orquestra Submarino Amarelo e Krystal também abrilhantaram a noite de sexta-feira neste polo.

O prefeito encerrou a programação carnavalesca do terceiro dia de carnaval, retornando a Ponta Negra para curtir o show de Ricardo Chaves. Uma multidão tomou conta da praça do Gringos, marcando o recorde de público do carnaval de Natal até aqui.

“Natal está registrando um grande carnaval em todos os locais de shows e apresentações. Todas as nossas expectativas estão sendo superadas a cada noite. Ficamos muito felizes com o que estamos vendo nas ruas com as pessoas curtindo a festa na maior tranquilidade, segurança e harmonia, aprovando o trabalho da gestão. Vamos seguir apoiando, valorizando e trabalhando para fortalecer a produção local e a nossa economia criativa, contribuindo para promover desenvolvimento para a cidade”, destacou o prefeito Álvaro Dias.

Economia

Do empresário mais graduado ao vendedor ambulante, todos ganham com o carnaval. O comércio informal aproveita a data festiva para faturar. O autônomo Josué Silva está trabalhando todos os dias no Pólo Petrópolis, vendendo bebidas e espetinhos. Morador da Alecrim, ele aprova a festa: “Estou faturando uma renda extra que vai ajudar muito no orçamento familiar. Aqui está uma beleza”, falou.

Maria Nazaré de Souza é outra trabalhadora informal, que está completando a renda mensal no Carnaval. A vendedora tem conseguido apurar uma boa quantia, vendendo as famosas espuminhas e sprays coloridos para cabelos: “Meus produtos estão esgotando rápido. O carnaval de Natal é uma festa bem familiar, vemos muitas crianças e elas gostam muito do que vendo. Então fica fácil voltar para casa com tudo vendido, graças a Deus”, disse satisfeita.

Blocos Ricardo Chaves em Ponta Negra

A terceira noite do carnaval em Natal foi marcada pela emoção e o saudosismo. Uma multidão acompanhou a programação promovida pela Prefeitura, através da secretaria de cultura. Uma das atrações foi o bloco “Poetas, Carecas, Bruxas e Lobisomens”, neste sábado (10), e percorreu as ruas do bairro levando público com muito frevo.

Centenas de foliões foram prestigiar o Polo de Ponta Negra onde o bloco realizou um esquenta no palco da Praça do Gringos com o cantor potiguar Diogo das Virgens. Este ano o bloco celebra seus 19 anos de irreverência e muita história.

Uma marca forte do carnaval de Ponta Negra é a presença das famílias. O folião Fábio Oliveira, participou do bloco acompanhado da esposa, Lilian e dos 3 filhos do casal (Bento, Benício e Bernardo). “Hoje é o primeiro dia que venho com a minha família e estou achando tudo organizado e tranquilo. O carnaval de Natal é feito para todos e as atrações estão de primeira”, disse o folião.

A Secretaria da Mulher (Semul) também colocou o seu bloquinho na rua. A ação educativa com o tema: “Pediu pra Parar, parou! Não é não!” realizou uma panfletagem com o objetivo de conscientizar a população em combater o assédio e a violência contra a mulher.

A noite ficou por conta dos shows na Praça dos Gringos com shows dos potiguares, Sueldo Soares, Yrahn Barreto e o cantor baiano, Ricardo Chaves que finalizou as apresnetações com seus sucessos levando o público ao delírio.

O cantor interagiu com os foliões e um mar de gente cantou os principais hits do axé music, que foram: “É o bicho”, “Deixa a chuva cair”, “Deitar e rolar” e “Faraó”.