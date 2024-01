Carnaval de Tibau 2024: Quatro grandes nomes são confirmados

Os tibauenses e comunidades vizinhas já conseguem ouvir o ritmo do Carnaval, já que a Prefeitura de Tibau confirmou oficialmente quatro grandes atrações nesta semana na programação do Carnaval de Tibau 2024, com cinco dias consecutivos indo de 09 a 13 de fevereiro.

No sábado, Tibau vai relembrar as mais ouvidas da rádio com Zé Cantor, e no domingo, Raí Saia Rodada sobe no trio elétrico com seu grande repertório das mais tocadas nos últimos anos, e também, os sucessos que marcaram época. Já na segunda-feira, o conhecido por ser o maior puxador de trio do Brasil, Netinho anima os foliões tocando as melhores. Logo no dia seguinte, Michele Andrade renova as energias para mais um dia de festa.

Os festejos carnavalescos não só oferecem entretenimento, mas também impulsionam a economia local, atraindo turistas e residentes. A Prefeitura de Tibau está preparando uma infraestrutura completa para garantir segurança e conforto, incluindo medidas sanitárias e reforço policial. Este anúncio marca um começo animador para o ano, que promete se tornar histórico para a cidade.