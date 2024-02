Carnaval altera funcionamento de serviços públicos no RN

Apesar de não ser considerado feriado no Rio Grande do Norte, alguns órgãos e serviços estaduais terão alteração em seu funcionamento por conta do Carnaval. Isso porque o Governo do Estado decretou ponto facultativo para segunda (12) e terça-feira (13) de Carnaval e Quarta-feira de Cinzas (14) até as 14h para o expediente dos órgãos e entidades da administração pública estadual direta e indireta. As datas foram publicadas em decreto do dia 28 de dezembro do ano passado, no qual foram definidos os feriados e pontos facultativos para 2024.

Assim, alguns serviços sofrerão alterações durante esse período.

VEJA O FUNCIONAMENTO:

Hemonorte

Para quem deseja doar sangue, o Hemonorte funcionará no sábado (10), das 7 às 18h. A unidade ficará fechada no domingo (11). Os serviços são retomados na segunda-feira (12), das 7h às 12h. Na terça-feira (13), também não haverá expediente. Os serviços voltam na quarta (14), das 7 às 18h. O espaço no Partage Shopping, Zona Norte de Natal, fecha do sábado (10) à quarta-feira (14). O serviço será retomado na quinta-feira (15), entre 8h e 17h, com intervalo das 11h às 13h.

Hemocentro Mossoró – RN funcionará no sábado de carnaval normalmente das 07h às 17h, fechando na segunda e terça e retomando na quarta-feira de cinzas no horário das 7h às 18h.

Saúde

Os hospitais estaduais mantêm o funcionamento normal para atendimento às urgências e emergências.

Unicat

Durante o período de carnaval, a Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) terá mudanças no atendimento ao público. No sábado (10), a unidade ficará aberta das 07h às 12h. Os serviços ficarão fechados entre os dias 11 e 13. Na quarta-feira (14), a unidade volta ao horário normal de funcionamento, das 07h às 18h.

Restaurantes Populares

Os restaurantes populares estarão fechados entre a segunda-feira (12) e quarta-feira (14) e reabrem normalmente na quinta-feira (15).

Parque das Dunas e Cajueiro de Pirangi

O Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Idema) informa que o Parque Estadual Dunas do Natal “Jornalista Luiz Maria Alves, em Natal, funcionará normalmente no sábado (10) e domingo (11). Já na segunda (12) e terça-feira (13), a unidade estará fechada ao público. Na quarta-feira de Cinzas, dia 14, o Parque abrirá a partir das 12h até às 17h.

O Cajueiro de Pirangi funcionará do dia 10 a 13 de fevereiro, das 7h30 às 13h. Na quarta-feira de Cinzas, dia 14, o Cajueiro funcionará normalmente, das 7h30 às 17h30.

Ceasa

Durante o Carnaval, as Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Norte (Ceasa/RN) suspendem a maioria dos serviços. Na segunda-feira (12), lojas, mercados e setores administrativos estarão fechados. Terça (13) e quarta (14), o acesso a caminhões é da 0h. O acesso do público a lojas será das 3h às 13h. O expediente interno sem acesso ao público é das 13h às 18h. Já os serviços administrativos sem expediente e setores técnico-comerciais, das 7h às 13h.

Central do Cidadão

As unidades das Centrais do Cidadão estarão fechadas para atendimento ao público entre os dias 10 e 14 de fevereiro. O atendimento normal à população volta na quinta-feira (15).

Caern

Todas as agências de atendimento presencial estarão fechadas entre segunda-feira (12) e terça-feira (13). Os serviços reabrem na quarta-feira (14), a partir das 14h. A Companhia vai manter plantão de 24h para operação e manutenção de águas e esgotos nos canais de atendimento:

• Teleatendimento 115

• APP Caern Mobile (Android e IOS)

• Agência Virtual – caern.com.br

• WhatsApp – (84) 98118-8400

Detran

Não haverá atendimento nas unidades na segunda (12), terça (13) e quarta-feira (14). O atendimento será normalizado na quinta-feira (15). O órgão estadual de trânsito informa que os cidadãos que possuem agendamento para as datas mencionadas, poderão comparecer na respectiva unidade, durante toda a semana seguinte, de posse do comprovante de agendamento.

Itep

O atendimento à população para emissão de RG no Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) também entra em recesso neste período de Carnaval em todos os postos de atendimentos, seguindo as Centrais do Cidadão. O expediente normal volta na próxima quinta-feira. O ITEP também realizará em Natal, Caicó e Mossoró, ações de conscientização sobre o ato criminoso chamado “Boa noite, Cinderela”. Com o objetivo de alertar e proteger a população, equipes do Instituto estarão distribuindo panfletos informativos em locais estratégicos, além de realizar diálogos diretos com os foliões sobre os cuidados a serem tomados. O material fornecerá informações detalhadas sobre como evitar ser vítima do golpe, incluindo dicas para proteger suas bebidas, estar atento a comportamentos suspeitos e não aceitar drinks de desconhecidos.

Delegacias

No âmbito da Polícia Civil, irão funcionar os plantões da Delegacia de Natal da Zona Sul, Delegacia de Natal da Zona Norte, Delegacia de Plantão de Proteção a Vulneráveis (DPAGV), Delegacia de Mossoró e Delegacia de Caicó. Além disso, o boletim de ocorrência on-line pode ser realizado através do site da Polícia Civil do RN, na Delegacia Virtual através do endereço: https://delegaciavirtual.sinesp.gov.br/portal/