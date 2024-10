Carlos Eduardo declara que não vai apoiar nenhum dos candidatos no 2º turno de Natal

O candidato Carlos Eduardo (PSD) comunicou nesta sexta-feira (11) que não vai apoiar nenhum candidato no segundo turno da eleição para prefeitura de Natal. Carlos Eduardo foi terceiro lugar no primeiro turno com 23% dos votos.

O segundo turno na capital potiguar vai ser disputado por Paulinho Freire (União), que teve 44% dos votos, e Natália Bonavides (PT), que teve 28%.

“Nesse segundo turno, nós vamos adotar uma posição de completa independência. Que a população, os amigos, correligionários, a cidade escolham de acordo com a sua consciência”, disse o candidato em coletiva de imprensa nesta sexta.

O prefeito disse que conversou com as equipes dos dois candidatos após o fim do primeiro turno, mas já tinha a convicção de que não declararia apoio a nenhum deles.

“Como eu já tinha a certeza de que não iria apoiar nenhum dos candidatos, eu não aprofundei tanto, nem pra um lado, nem pro outro”, disse.

Carlos Eduardo foi prefeito de Natal em quatro oportunidades, sendo a última delas entre 2017 e 2018, quando deixou o cargo para concorrer ao governo do RN. Álvaro Dias (Republicanos), o atual prefeito e que era o vice, assumiu a vaga.