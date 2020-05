CARAÚBAS ACONTECE – Apolion Rodrigues

VOCÊS NÃO SABEM O PRAZER QUE É ESTÁ AQUI DE VOLTA.

PARABÉNS. HOJE É O SEU DIA, QUE DIA MAIS FELIZ!

Celebram a vida: hoje 11/05 Wisla Guimarães, Vanessa Carlos, Edina Gurgel, Jacira Simone, Graziela Sunaly, amanhã 12/05 Francisca Leite Medeiros Alves, Arícia Freitas, Geisa Andrade, quarta-feira 13/05 Glauquia Pacheco, Williana Guimarães, Dr. Junior Cavalcante, Advogado Vivênio Jacome, Ylan Amorim. Parabéns e vida longa!

APLAUSOS…

Merece nossos aplausos todos os artistas que estão fazendo sua lives para arrecadar doações em especial alimentos para serem doados não só as famílias carentes como também aos próprios músicos que devido a pandemia enfrentam dificuldades. Que o bom Deus os abençoe!

HOJE A NOITE TEM ESTRÉIA…

Após anos fazendo o nosso programa em rádios aqui da cidade, e depois de algum tempo parado resolvemos voltar com nosso projeto, dessa vez no nosso Instagram e claro espero vocês comigo a partir das 19 horas de hoje com muitos babados e agitos. Vem comigo! @apolionrodrigues

GLICIA NARDELLY…

Sempre inovando a queridona Glicia Nardelly da cidade de Mossoró em breve irá lançar uma coleção de Óculos Baphônica, trata-se dos Óculos GN Premium. Aguardem que é babado confusão e muita coisa linda!

A LINGERIE CARAÚBAS…

Com uma variedade em lingerie Feminina e masculina Caraúbas agora dispõe de A Lingerie, loja virtual que você encontra uma variedade em peças para arrasar com o Amado (a). Siga @alingeriecaraubas e faça suas escolhas!

FIQUE EM CASA…

Muita gente já não aguenta ouvir essa frase, porém só assim podemos nos proteger e proteger o próximo da contaminação do Corona Vírus, caso necessite sair, use a máscara, passe álcool em gel e faça todo ritual de higienização, pelo seu, pelo meu, pelo nosso bem!

NOSSA SENHORA DA SAÚDE…

A Noite de domingo na terrinha foi marcada pela peregrinação da imagem de Nossa Senhora da Saúde que saiu pelas principais ruas abençoando nossos lares e nossas famílias. Momento único que emocionou a muitos!